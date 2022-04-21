Зеленый уголок на Амурской в Тюмени внесли в реестр лучших практик благоустройства в России

Минстрой России внес зеленый уголок по ул. Амурской, 68 в федеральный реестр лучших практик благоустройства 2021 года, сообщил глава Тюмени Руслан Кухарук.

При формировании реестра учитывалось много факторов, но главный – востребованность предлагаемых решений жителями. В Тюмени в каждом этапе реализации проекта тюменцы принимают активное участие, отметил глава муниципалитета.

"Городские объекты, которые благоустроены или сделаны с нуля в непосредственном участии тюменцев, всегда получают оценку на высшем уровне. Примеров нашей совместной работы сотни. За 10 лет при непосредственном участии жителей Тюмени в нашем городе благоустроено 79 территорий на площади более 3 млн. кв. м", - отметил Кухарук.