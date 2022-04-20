Utair из Тюмени на весны и лето планирует прямые рейсы по 24 маршрутам

В весенне-летнем расписании Utair запланировал 24 маршрута из Тюмени в города России и за рубеж.

В расписании авиакомпании прямые рейсы из Тюмени — в Анапу, Белоярский, Волгоград, Геленджик, Екатеринбург, Игрим, Казань, Краснодар, Москву, Минеральные Воды, Нижневартовск, Новый Уренгой, Нягань, Омск, Самару, Советский, Сочи, Сургут, Пермь, Урай, Уфу, Ханты-Мансийск, а также Баку (Азербайджан) и Ташкент (Узбекистан).

" В период летних отпусков тюменцам будут доступны прямые рейсы на самые популярные курорты Кавказа и Краснодарского края с удобным расписанием и по экономичным тарифам. Также по запросам пассажиров мы ввели прямые рейсы из Тюмени за границу", — прокомментировал президент "Utair — Пассажирские авиалинии" Олег Семенов.

Продажа билетов заводится поэтапно на сайте авиакомпании. Билеты на все зарубежные рейсы Utair в настоящий момент можно приобрести только на utair.ru и в мобильном приложении, пояснили в пресс-службе авиакомпании.