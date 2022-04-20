Тюменские молодожены экономят время и деньги на подаче заявлений в ЗАГС

13:38 20 апреля 2022
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В первом квартале 2022 года 67 % заявлений о заключении брака поступило в органы ЗАГС области через единый портал госуслуг.

При подаче заявления заявления о заключении брака в электронном виде молодожены могут самостоятельно выбрать любой орган ЗАГС России, дату и время регистрации брака, не выходя из дома. При подаче заявления в форме электронного документа заявители оплачивают госпошлину с заниженным коэффициентом 0,7 % в размере 245 рублей.

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