Тюменские застройщики нашли в Кургане замену датскому оборудованию

Крупные тюменские строительные компании, столкнувшись с проблемами в закупках у зарубежных поставщиков, нашли альтернативу на российском, белорусском и китайских рынках, сообщает Главное управление строительства ТО.

Главное управления строительства Тюменской области ведёт мониторинг импортного оборудования и его аналогов, которые используются в строительной отрасли. Крупнейшие застройщики региона делятся информацией, какое зарубежное оборудование, ранее использовавшееся на объектах, теперь недоступно. В список вошли лифты (Франция), автоматика (Дания/Великобритания), насосы (Германия) и пр.

"За два месяца строительным компаниям удалось найти поставщиков идентичной продукции практически по всем пунктам. В частности, французские лифты готовы заменить белорусскими. Запорную арматуру, идентичную датской, производят в Курганской области. Можно закупать у российских производителей аналоги финских и польских радиаторов отопления. Большой объём продукции предлагают производители из Китая", - сообщает ГУС.

Тюменские застройщики изучают предложения российских питомников, чтобы приобрести растения, которые привозили из Польши.

Строительство всех жилых и социальных объектов в Тюменской области продолжается.