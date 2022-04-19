В Тюмени наградили лучших молодых медицинских оптиков

В Тюмени подвели итоги соревнований, приравненных к финалу X Национального чемпионата "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) в компетенции "Медицинская оптика". Участие приняли 9 конкурсантов из всех пяти регионов России, где обучают этой профессии.

В соревнованиях участвовал основной состав и юниоры.

Кроме тюменцев за победу боролись представители Москвы и Санкт-Петербурга, Ставропольского края, Новосибирской и Свердловской областей.

В основном составе победил Нестеров Тимофей (Москва), Сафронова Екатерина (Санкт-Петербург) и Газарян Алина (Ставропольский край) заняли второе и третье места.

Среди юниоров лучший результат показала Лазарева Полина (Москва), Белякова Софья (Санкт-Петербург) И Ганцев Максим (Свердловская область) - призёры.

Соревнования проходили в Тюменском медицинском колледже. Все гости, эксперты и участники приносят благодарность организаторам и хозяевам площадки за теплый прием и организацию соревнований.