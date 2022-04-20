Работники промпредприятий, находящиеся под риском увольнения, получат новые профессии

Правительство Тюменской области поддержит промышленные предприятия и, в частности, находящихся под риском увольнения работников, предоставив им возможность обучиться новым специальностям или пройти переподготовку, сообщает областной департамент труда и занятости.

Тюменские власти для поддержки промышленных предприятий в 2022 году запустили программу, которая позволяет сохранить занятость сотрудников в случае установления на предприятии неполного рабочего времени, простоя, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения зарплаты. Средства предусмотрены на обучение 1220 человек.

Обучение также могут пройти сотрудники попадающие под сокращение из-за изменений технологических процессов на производстве, переходом на другие производственные и технологические процессы, связанные с изменением сырья, которое используется для производства, отмечают в департаменте труда и занятости.

В программе могут принять участие предприятия, которые занимаются добычей полезных ископаемых, обеспечивают электроэнергией, газом и паром, кондиционирование воздуха, являются обрабатывающим производством, занимаются водоснабжением, водоотведением, организацией сбора и утилизацией отходов, ликвидацией загрязнений.

Чтобы стать участником программы и возместить затраты на обучение сотрудников, предприятие должно подать сведения об установлении неполного рабочего времени, простоя, временной приостановки работ, предоставления отпусков без сохранения заработной платы через Единую цифровую платформу "Работа в России".

Возмещение составляет 58,5 тыс. рублей за одного сотрудника. Получить консультацию об участии в региональной программе можно в департаменте труда и занятости населения Тюменской области тел.: +7 (3452) 42-60-15.