Концепцию реновации ДСК-500 будут разрабатывать 11 команд

11 российских и международных команд из двух-трех участников продолжат участие в конкурсе по реновации промышленной площадки ДСК-500 в Тюмени.

Всего на конкурс поступило 80 заявок из России и 13 зарубежных стран, в том числе из Франции и Китая.

"Для нас этот проект очень важен. Он должен совместить в себе прошлое и будущее Тюменской области. Ведь она была и остаётся стратегическим регионом страны в логистике, науке, промышленности и освоении недр. Новый ДСК-500 даст импульс высокотехнологичному развитию. Сейчас начинается самое интересное — разработка конкурсных проектов. Через 2,5 месяца мы увидим, каким нам предлагают сделать крупнейший промышленный технопарк в России",- отметил замгубернатора Андрей Пантелеев.

В следующим этапе конкурса участвуют:

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Площадка "ДСК-500" – это историческое наследие СССР, домостроительный комбинат, где выпускались готовые дома, которые затем отправлялись на север страны. Сегодня эта площадка играет ключевую роль для развития нефтегазовой отрасли региона.

Инициаторы реновации ДСR-500 планируют получить пространство, где соединится наука, креатив, высокие технологии, и все условия будут отвечать мировым требованиям по формированию кластерных пространств. На обновленной площадке откроется 2000 рабочих мест, а новые производства будут давать порядка 1% ВВП региона.

Все конкурсные этапы будут завершены к 1 августа, жюри озвучит имена победителей. Команды уже получили книгу конкурса, где представлены требования, задания для проектирования, по ним участники будут разрабатывать архитектурные концепции до 3 июля. С 12 по 26 июля начнется работа экспертов и жюри. 26 июля пройдет очная защита проектов непосредственно в "ДСК-500". Это без преувеличения станет историческим событием, которые впервые пройдет в стенах бывшего комбината.

Уникальность события отмечают не только организаторы и участники конкурса, но и члены международного жюри, в состав которого вошли эксперты из России, Сербии и Нидерландов.

"Развитие промышленных пространств – это актуальное и востребованное направление, которое сегодня развивается по всем миру. Такие событие важны не только для конкретного региона, но и для всей мировой индустриальной архитектуры, – заключает кандидат наук в Университете Ниша (Сербия)", исследователь в области проблем повторного использования бывших промышленных зданий, член жюри Лилиана Евремович.