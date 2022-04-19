Моор: обстановка с природными пожарами в Тюменской области стабилизировалась

По итогам вечернего Оперативного штаба по природным пожарам в Тюменской области: обстановка стабилизировалась. Площадь и количество возгораний удалось сократить, сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор.

Губернатор п оручил главам районов организовать в сельских поселениях ночные дежурства. В южные муниципалитеты, где велика опасность возникновения лесных и ландшафтных пожаров, было оперативно переброшено 196 сотрудников Тюменской авиабазы. Еще 100 специалистов парашютно-десантной пожарной службы прибыло из Югры, 20 специалистов командировано от Тюменской областной противопожарной службы в Голышмановский городской округ.

Кроме этого, на 45 человек увеличен личный состав 18-го отряда противопожарной службы в Ишиме. Зона его ответственности – Ишимский, Бердюжский, Сорокинский, Сладковский, Казанский, Викуловский и Абатский районы.

"Благодаря наращиванию сил и средств удалось переломить ситуацию с природными пожарами. На сегодня все крупные очаги локализованы или потушены. Справиться со стихией помогла и погода: на юге региона похолодало и сменился ветер", - сообщил в понедельник Моор.

Причина большинства возгораний – нарушение противопожарных правил. Поэтому призываю всех земляков: не ходить в лес, не пускать палы и быть осторожными в обращении с огнем.