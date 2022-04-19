Тюмень вошла в наиболее популярные туристические направления

В Ростуризме назвали наиболее популярные туристические направления в этом году, в числе топовых направлений - Тюмень.

В оздоровительных целях туристы посещают спа-комплексы Тюмени, Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край, санаторные комплексы Башкирии, Челябинской области и Санкт-Петербурга.

Для культурно-познавательного отдыха большинство россиян выбирают Калининград, Самару, Нижний Новгород, Казань, Суздаль, Ярославль, Владимир.

В части активного отдыха популярностью пользуются Алтай, Карелия, Дальний Восток, Камчатка, Сахалин.

Существенно возросла популярность круизов по Волге, Оке, Каме, Енисею, Ладожскому и Онежскому озерам.

Зарина Догузова также напомнила о программе "Мы вместе. Туризм", в рамках которой отели и туроператоры предоставляют туристам различные бонусы, скидки и другие специальные предложения. Их можно найти на сайтах туроператоров или гостиниц, участвующих в программе. Список компаний-участниц размещен на портале Russia.Travel.