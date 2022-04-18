Тюменский бизнес ищет деловых партнёров на Бирже импортозамещения

Уход иностранных компаний с российского рынка дает российским предприятиям новые возможности, которыми не преминули воспользоваться и тюменские товаропроизводители.

В России на смену иностранным поставщикам сырья и оборудования приходят отечественные производители, среди которых и предприятия Тюменской области. Например, в пять раз вырос спрос на тюменские приборы для нефтехимических лабораторий — заказы поступают со всей России и Казахстана. Тюменское научно-производственное предприятие "Иволга" благодаря санкциям нашло поставщика комбикорма на Алтае.

Минпромторг России с партнерами запустил онлайн-сервис "Биржа импортозамещения" на базе Государственной информационной системы промышленности. С помощью платформы заказчики смогут публиковать запросы на приобретение промышленной продукции, запасных частей и комплектующих, а поставщики — направлять свои ценовые предложения и предлагать аналоги без дополнительных затрат, согласований и посредников. С 14 марта на сервисе работают 4 000 новых поставщиков, сформировано 80 000 ценовых запросов, а сумма сделок — почти 2,5 млрд рублей.

Кроме того, онлайн-сервис "Биржа импортозамещения" использует тюменский Центр кооперации, который начал работу на базе областного Центра поддержки экспорта.

Руководитель Центра поддержки экспорта малого и среднего предпринимательства Салтанат Сибанбаева:

Задача центра - поиск альтернативных поставщиков продукции, сырья, оборудования на территории России и за рубежом. Центр кооперации будет решать сопутствующие логистические, таможенные, финансовые вопросы, выполнять проверку благонадежности контрагентов.

С помощью "Биржи импортозамещения" российские поставщики смогут найти новых заказчиков, тем самым сформировав новый канал сбыта, нарастив объемы продаж и закрыть пробелы в тех сферах торговли, откуда ушли зарубежные компании.