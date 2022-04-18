Тюменские аграрии начали посевную кампанию с морковки

Первые посевные работы стартовали в Тюменской области 15 апреля 2022 года. В частности, в Ишимском районе ИП Едапиным посеяно 9 гектаров моркови, сообщает региональный департамент АПК.

12 районов области проводят раннее весеннее боронование. Оно проведено уже на площади 114,3 тыс. га, что составляет 13% от плана. Обеззараживание семян проведено в объеме 6,9 тыс. тонн или 4 % от плановых значений. Внесено минеральных удобрений на площади 7 тыс.га, проведено боронование многолетних трав 3,6 тыс. га.

Общая посевная площадь составит 1024, 2 тыс. га - выше уровня 2021 года на 7079 га (1017,126 тыс. га).

В хозяйствах и районах области сформирована система технического обеспечения весенних полевых работ. Подготовлены к работе агрегаты технического обслуживания, формируются звенья аварийного ремонта. Определена потребность в горюче-смазочных материалах на проведение весенних полевых работ: дизельное топливо — 21475 тонны, бензин -1494 тонн, моторные масла 581 тонны. В области еженедельно осуществляется мониторинг накопления топливных ресурсов.

Для проведения посева зерновых, зернобобовых культур и картофеля имеется в полной потребности семенной фонд. Семена сельскохозяйственных культур, производство которых по природно-климатическим условиям на территории области невозможно, активно закупаются. В настоящее время в полной потребности приобретены семена масличных и овощных культур, семян кукурузы.

Весь комплекс проведения весенних полевых работ оценен почти в 7,7 млрд. рублей. С целью своевременного проведения весенних полевых работ ведется активная работа в части предоставления сельскохозяйственным организациям льготных краткосрочных кредитов на приобретение материальных ресурсов (1,4308 млрд. руб.). Государственная поддержка предоставлена из средств федерального и областного бюджетов на отрасль растениеводства на уровне 1,096 млрд. руб.