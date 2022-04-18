Полеты в аэропорты южной и центральной России ограничены до 25 апреля

12:07 18 апреля 2022
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Режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 (мск) 25 апреля, сообщает Росавиация.

Напомним,  пассажирские самолеты не принимают Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.

 

Теги: Росавиация
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