Полеты в аэропорты южной и центральной России ограничены до 25 апреля

Режим временного ограничения на полеты в 11 российских аэропортов продлен до 03:45 (мск) 25 апреля, сообщает Росавиация.

Напомним, пассажирские самолеты не принимают Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Авиакомпаниям рекомендовано перевозить пассажиров по альтернативным маршрутам, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают штатно.