Тюменские связисты завершили подготовку к весеннему паводку

Ростелеком в Тюменской области подготовил все объекты собственной инфраструктуры к весеннему паводку. В компании введен особый режим контроля за исправностью телефонных линий и средств связи на всех гидропостах и метеостанциях региона, сообщили в пресс-службе компании.

Специалисты обследовали 106 объектов на территориях возможного подтопления, на особом контроле з усилительные пункты для организации связи между поселками и воздушно-кабельные переходы через реки.

"В компании проведена проверка готовности экипажей подвижного узла связи для оперативного развертывания в условиях ЧС. В случае экстренного разлива рек сотрудники компании будут возводить насыпи и отводить талые воды вблизи объектов связи для их защиты от подтопления", - говорится в сообщении.

Для оперативных действий в прогнозируемых нештатных ситуациях сформированы бригады технических специалистов и подготовлены транспортные средства повышенной проходимости.