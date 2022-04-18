Тюменские связисты завершили подготовку к весеннему паводку

Ростелеком в Тюменской области подготовил все объекты собственной инфраструктуры к весеннему паводку. В компании введен особый режим контроля за исправностью телефонных линий и средств связи на всех гидропостах и метеостанциях региона, сообщили в пресс-службе компании.
Специалисты обследовали 106 объектов на территориях возможного подтопления, на особом контроле з усилительные пункты для организации связи между поселками и воздушно-кабельные переходы через реки.
"В компании проведена проверка готовности экипажей подвижного узла связи для оперативного развертывания в условиях ЧС. В случае экстренного разлива рек сотрудники компании будут возводить насыпи и отводить талые воды вблизи объектов связи для их защиты от подтопления", - говорится в сообщении.
Для оперативных действий в прогнозируемых нештатных ситуациях сформированы бригады технических специалистов и подготовлены транспортные средства повышенной проходимости.
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