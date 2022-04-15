Тюменские депутаты ознакомились с ходом реконструкции Метелевского водозабора

Реконструкция Метелевского водозабора ведется с 2018 года в рамках концессионного соглашения между "Тюмень Водоканалом", администрацией Тюмени и правительством Тюменской области. В ходе рабочей поездки депутаты Тюменской гордумы узнали о готовности компании к новому строительному сезону и реализации мер по повышению качества питьевой воды.

Гендиректор ООО "Тюмень Водоканал" Ольга Сарбаева сообщила, что на водозаборе завершена модернизация системы обеззараживания, проведена реконструкция реагентного хозяйства, электролизной, ликвидирован склад хлора. Реконструкция основного блока сооружений, а также строительство станции повторного использования воды продолжаются и должны быть завершены к 2024 году.

Депутаты осмотрели объекты предприятия, ознакомились с системой подготовки и очистки воды и обсудили ход работ с представителями компании.

По итогам поездки председатель постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству Тюменской гордумы Дмитрий Антипов отметил, что работы по реконструкции водозабора идут в строгом соответствии с графиком, качество подготовки воды соответствует СанПИНам. "Строительно-монтажные работы ведутся в строгом графике, каких-то сбоев или вопросов о том, что может повлечь за собой нарушение сроков строительства, нет. Хочу с уверенностью сообщить жителям города: качество воды в Тюмени соответствует требованиям СанПИНа", - подчеркнул Дмитрий Антипов.

Заместитель председателя гордумы Дмитрий Осипов отметил большую аналитическую работу по установлению причин снижения качества воды.

"Главное, что мы услышали - вода с водозаборов, а их у нас два: Метелевский и Велижанский - уходит в полном соответствии с действующими санитарно-эпидемическими нормами. Качество может снижаться при транспортировке в распределительной сети города или непосредственно дома. Каждый такой факт отдельно исследуется и на основании данных объективного контроля принимаются меры реагирования", - сообщил Дмитрий Осипов, добавив, что из 668 жалоб на качество воды подтвердилась только треть.

Дмитрий Осипов также подчеркнул высокую готовность компании к строительному сезону. "Все то оборудование, которое необходимо смонтировать, дабы выполнить инвестпрограмму этого года, в полном объеме закуплено, все процедуры организованы, работы выполняются. Мы это увидели при обходе объектов. Объективных оснований для сомнений в том, что планы по реконструкции этого года будут сорваны, нет", - сказал Дмитрий Осипов.