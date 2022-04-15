Около полутысячи человек тушат природные пожары в Тюменской области

Природные пожары в Тюменской области зафиксированы в пяти районах: Абатском, Ишимском, Сладковском, Бердюжском и Казанском. На территориях, где обнаружены возгорания, усилена группировка сил и средств. Переброшены десантники Тюменской авиабазы. На сегодня к борьбе с огнем уже привлечено 477 человек и 153 единицы техники, сообщил губернатор Александр Моор.

"В большинстве случаев возгорания – ландшафтные. Основные причины: переход огня с территории сопредельных регионов и поджоги. Четверо виновных уже выявлены и привлекаются к ответственности", - написал Моор в своём телеграм-канале.

С 15 апреля в регионе введен режим повышенной готовности для органов управления и сил территориальной подсистемы РСЧС. Такое решение принял сегодня на оперативном штабе по природным пожарам. Это важно для повышения устойчивости и безопасности функционирования всех служб.

"Чтобы на выходных не усложнить ситуацию, поручил главам муниципальных образований плотнее взаимодействовать с полицией и МЧС. Вести патрулирование. Усилить мониторинг обстановки на местах для обнаружения очагов возгорания на ранней стадии. Донести до каждого жителя региона – необходимо строго соблюдать правила особого противопожарного режима. Выявлять нарушителей и строго их наказывать", - сообщил губернатор.