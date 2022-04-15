Голосование за дизайн-проекты благоустройства территорий началось в Тюменской области

В Тюменской области стартовало онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов для благоустройства общественных территорий в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Голосование проходит с 15 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru.

На выбор представлены дизайн-проекты следующих территорий:

Тюмень

- озелененная зона общественного пространства по улице Республики, 21;

- территория по улице Николая Федорова;

- сквер Школьный.

Тобольск

- сквер в 7а микрорайоне;

- сквер в мкр. Менделеево (территория бывшей бани).

Ишим

- территория в границах многоквартирных домов по улицам Карла Маркса д.37 а, д.37 б, Малая Садовая, д.106.

В 2021 году в рейтинговом голосовании по выбору дизайн-проектов участвовали 36 407 жителей Тюменской области. Благоустройство 5 территорий Тюмени и 1 пространства в Тобольске планируют завершить до декабря 2022 года. Всего в 2021 году в решении вопросов развития городской среды приняли участие 151 905 человек. В 2020 - 105 225 человек.