Голосование за дизайн-проекты благоустройства территорий началось в Тюменской области

В Тюменской области стартовало онлайн-голосование по выбору дизайн-проектов для благоустройства общественных территорий в Тюмени, Тобольске и Ишиме. Голосование проходит с 15 апреля по 30 мая на платформе za.gorodsreda.ru.
На выбор представлены дизайн-проекты следующих территорий:
Тюмень
- озелененная зона общественного пространства по улице Республики, 21;
- территория по улице Николая Федорова;
- сквер Школьный.
Тобольск
- сквер в 7а микрорайоне;
- сквер в мкр. Менделеево (территория бывшей бани).
Ишим
- территория в границах многоквартирных домов по улицам Карла Маркса д.37 а, д.37 б, Малая Садовая, д.106.
В 2021 году в рейтинговом голосовании по выбору дизайн-проектов участвовали 36 407 жителей Тюменской области. Благоустройство 5 территорий Тюмени и 1 пространства в Тобольске планируют завершить до декабря 2022 года. Всего в 2021 году в решении вопросов развития городской среды приняли участие 151 905 человек. В 2020 - 105 225 человек.
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