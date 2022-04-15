На Московском тракте ограничат движение из-за ремонта развязки

В пятницу, 15 апреля, ночью подрядчик перекроет правую полосу на Московской развязке. В выходные начнётся демонтаж верхних слоёв дорожного полотна, сообщает ГУС ТО.

Движение по правой полосе в направлении города и двум петлям будет перекрыто до 10 июня. Водители не смогут осуществить левый поворот в сторону города и разворот на развязке при движении со стороны улицы Ямской.

За 56 дней специалисты "Мостострой-11" полностью демонтируют верхние слои, зальют новое основание, уложат гидроизоляцию, укрепят опоры заграждения и восстановят дорожное покрытие.

К ремонту левой полосы приступят с 10 июня. Контракт на проведение работ на Московской развязке заключен до 30 сентября, но подрядчик планирует завершить ремонт до наступления дождливой погоды — до середины июля.

При подготовке к проведению ремонта проведено моделирование дорожной ситуации с помощью специального программного обеспечения. Рассмотрены несколько возможных вариантов и этапов ограничения движения, из которых выбран оптимальный с точки зрения времени перекрытия и причиняемых неудобств. Установлены возможные пути объезда.

Моделирование также показало, что необходима корректировка работы светофорных объектов на Московском и Червишевском трактах. Новые режимы уже подгружены в систему и будут запущены с момента введения ограничения движения на развязке.

Ремонт путепровода выполняется в рамках реализации национального проекта "Безопасные качественные дороги".