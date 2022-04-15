Особый противопожарный режим начал действовать в Тюменской области

09:52 15 апреля 2022
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Особый противопожарный режим в Тюменской области вступил в силу с 15 апреля.

На время его действия объявленного гражданам запрещено посещать леса, разводить костров, сжигать мусор, готовить пищу на открытом огне, углях и на мангалах, использовать любые петарды.

Предприятиям и организациям запрещается проведение пожароопасных работ, в том числе сельскохозяйственных палов.

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