Части улицы Дзержинского в Тюмени закрыли для транспорта до ноября 2023 года

09:00 15 апреля 2022
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Строительно-монтажные работы активно ведутся на улице Дзержинского, в связи с этим на участке от улицы Республики до улицы Советской с 15 апреля по 31 октября 2023 года прекращается движение.

Объезды участкам дороги возможны по улицам Первомайская и Челюскинцев, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

После реконструкции улица Дзержинского пешеходной от Республики до Осипенко. 

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