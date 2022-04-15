Части улицы Дзержинского в Тюмени закрыли для транспорта до ноября 2023 года

Строительно-монтажные работы активно ведутся на улице Дзержинского, в связи с этим на участке от улицы Республики до улицы Советской с 15 апреля по 31 октября 2023 года прекращается движение.

Объезды участкам дороги возможны по улицам Первомайская и Челюскинцев, сообщает департамент дорожной инфраструктуры и транспорта администрации города Тюмени.

После реконструкции улица Дзержинского пешеходной от Республики до Осипенко.