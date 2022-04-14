800 соцконтрактов заключили безработные Тюменской области в 2021 году

В 2021 году жители Тюменской области заключили почти 800 социальных контрактов на общую сумму более 70 млн рублей. Для поддержки граждан, которые потеряли работу и испытывают затруднения в трудоустройстве, программа социального контракта в 2022 году расширена. Трудовые доходы члена семьи, который потерял работу после 1 марта и признан безработным, теперь не будут учитываться при расчете дохода семьи. Заключить соцконтракт такие граждане смогут для поиска работы, осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, ведения личного подсобного хозяйства.

Социальный контракт – это помощь государства семьям и одиноко проживающим гражданам в сложной жизненной ситуации. Такая помощь предполагает не просто выплаты, а целый план действий для преодоления трудностей и повышения уровня доходов, а также поддержу на каждом этапе. Принять участие в программе могут малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие граждане, если их среднедушевой доход за три последних календарных месяца перед месяцем обращения не превышает величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленной в Тюменской области на дату обращения за получением государственной социальной помощи. В 2022 году эта величина составляет 13793 рубля.

Помимо цели поиска работы, соцконтракт можно заключить для организации ИП, ведения личного подсобного хозяйства, преодоления трудной жизненной ситуации.

По условиям контракта на поиск работы в течение одного месяца назначается выплата в размере одного прожиточного минимума. Если в период действия соцконтракта человек находит работу, выплата приходит еще три месяца, независимо от размера новой зарплаты.

По другим направлениям выплата может составлять: на открытие собственного дела – до 250 тысяч рублей, на развитие личного подсобного хозяйства – до 100 тысяч рублей.

Обратиться с заявлением можно через МФЦ или портал государственных услуг. Дополнительная информация по телефонам (3452) 6-8888-6, 8-800-100-1290.