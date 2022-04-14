В тюменской школе программирования состоялся выпуск и начался новый набор

Школу программирования обучение закончили 4 группы слушателей по направлениям "Разработка web-сайтов", "Python-программирование", "Программирование на языке С# для платформы .NET Core", "Фронтенд-разработка на JavaScript (начальный уровень)".

В Точке кипения 12 апреля наградили лучших выпускников и провели встречи с работодателями. Эксперты из компаний SunWeb, ТРИЦ и "ДатаЦентр" рассказали о специфике своей деятельности и о том, специалисты с какими ИТ-навыками им нужны. После презентации каждый заинтересованный мог пообщаться с работодателем лично, чтобы узнать о возможности трудоустройства.

Выпускники Школы программирования и гости мероприятия отметили, что в Тюмени есть интересная работа для программистов, слаженные команды разработчиков.

Отличительная особенность образовательного процесса в Школе программирования заключается в совместной подготовке программ с учетом потребностей заинтересованных работодателей. За 2-3 месяца слушатель осваивает полноценный курс подготовки по выбранному направлению. Сейчас в школе можно выбрать один из 15 бесплатных курсов.

Ближайшее обучение начнется 25 апреля по направлениям: Python-программирование: начальный/продвинутый уровень, программирование на языке C# для платформы NET Core, разработка web-сайтов.

С мая можно поступить на один из трех курсов: PHP-программирование, разработка приложений для Android, основы системного администрирования ОС Linux.

Станислав Логинов, заместитель директора департамента информатизации Тюменской области:

Мы вводим новые образовательные курсы, чтобы ускорить процесс обучения специалистов работе с отечественными программными продуктами, такими как ОС на базе Linux. Учитывая политику импортозамещения, которая активно ведется в регионе на протяжении последних 5 лет, такие навыки будут полезны не только программистам и разработчикам, но и всем, чья деятельность так или иначе связана с цифровыми технологиями.

Обучение проходит в вечернее время преимущественно в онлайн-формате, но возможны и очные занятия для разбора особенно сложных заданий. Каждому выпускнику выдается сертификат об окончании курса. Узнать подробнее о курсах, записаться и пройти входное тестирование можно здесь.