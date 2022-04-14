Городские леса Тюмени защитили от пожаров

В городских лесах Тюмени к пожароопасному сезону 2022 года проведен ряд превентивных мероприятий, чтобы защитить деревья и другую растительность от огня.

В частности, обновлены противопожарные разрывы общей площадью 5,35 га,166,8 км минерализованных полос, в том числе у СНТ и жилой застройки. Проведена уборка несанкционированных свалок и мусора в общем объеме 194,2 куб. м; выдано 118 информационных писем собственникам (владельцам и пользователям) земельных участков, граничащих с территорией городских лесов, о необходимости выполнения мероприятий в рамках подготовки к пожароопасному сезону 2022 года. Утверждены регламенты информационного обмена и взаимодействия по обнаружению и тушению пожаров в городских лесах с уполномоченными структурами.