Первый весенний чартер из Москвы сибирский "Баден-Баден" примет перед майскими праздниками

Российским Баден-Баденом назвал Тюмень с ее термальными источниками председатель Совета директоров FUN&SUN Тарас Демура на онлайн-встрече в ИТАР-ТАСС, комментируя запуск чартера, который доставит туристов в Тюмень уже 29 апреля.

Чартерная программа называется "Врата Сибири" и дает путешествующим массу возможностей как ознакомиться с историко-культурным наследием региона, так и приятно с и пользой провести время на термальных курортах области, которые, по словам губернатора, рассчитаны на любой кошелек.

"Тюмень туристы начинают узнавать — современный город, с хорошими отелями, ресторанами, здесь комфортно гулять, работают театры, музеи, термальные источники — такой наш российский Баден-Баден. При этом регион тесно связан с историей царской семьи Романовых, что определенный социокультурный интерес возбуждает, много других исторических личностей. Думаю, что в течение года-двух-трех Тюмень станет новой жемчужиной для туристов", - поделился мнением Тарас Демура.

Представитель FUN&SUN (бывший TUI Россия) отметил, что пока чартеры летают только из Москвы, но уже прорабатывается вопрос постановки чартеров из Санкт-Петербурга с прилетом либо в Тюмень, либо в Тобольск.

Федеральный проект по чартерным программам важен для развития внутрироссийского туризма и регионов, в том числе и для Тюменской области. Запуск проекта состоится благодаря поддержке Ростуризма, совместно с крупным многопрофильным туроператором FAN&SUN.

Тюменская область уже принимала участие в программе. Осенью прошлого года и в новогодние праздники состоялось девять чартерных рейсов. Реализовано почти 700 турпакетов, загрузка самолетов достигла почти 85%. В целом по итогам 2021 года турпоток в Тюменскую область составил порядка 3,31 млн человек. Это больше чем в допандемийном 2019 году, отмечают в правительстве региона.