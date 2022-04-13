Более 64 тысяч жителей Тюменской области получат новые выплаты на детей

Указом президента России с 1 апреля введена ежемесячная денежная выплата семьям с детьми от 8 до 17 лет, если их среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума на душу населения в субъекте РФ. В Тюменской области выплату смогут получить более 64 тысяч человек, её перечислят сразу за два месяца – апрель и май.

В зависимости от дохода семьи выплаты составят 50%, 75% и 100% прожиточного минимума и будут действовать постоянно. Выплаты будет производить Пенсионный фонд РФ в порядке, установленном правительством РФ.

Депутаты Тюменской облдумы проголосовали за внесение изменений в закон "О социальной поддержке отдельных категорий граждан в Тюменской области".

"На эти цели в 2022 году будет выделено около 6 млрд рублей: 4 млрд рублей направят из областного бюджета, 2 млрд рублей из федерального. Считаю, что оказание помощи семьям с детьми в это непростое время необходимым и своевременным решением. У нас есть переходящие остатки, и я уверен, что без особых проблем мы эту задачу выполним", - прокомментировал председатель Тюменской областной думы Сергей Корепанов.