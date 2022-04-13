В Тюменской области растет конкуренция среди претендентов на госслужбу

В марте 2022 года конкуренция за рабочие места среди соискателей из Тюменской области выросла до 5,6 резюме на вакансию. Служба исследований hh.ru изучила больше 10 тысяч вакансий и 61 тысячу резюме, открытых в регионе в первый месяц весны и выяснила, кому сложнее, а кому проще найти работу.

В январе и феврале 2022 года на одну вакансию в Тюменской области приходилось всего по 4,4 резюме, а в марте – уже 5,6 резюме. Но несмотря на интенсивную динамику, средний уровень конкуренции по региону остается умеренным в пользу соискателя. Нормой для рынка труда считается соотношение в 5-6 активных резюме на одну вакансию.

Наиболее высокий уровень конкуренции за рабочее место наблюдается в профессиональных сферах "Госслужба, НКО" (17,2 резюме на вакансию), "Юристы" (9,2), "Начало карьеры, студенты" (9), "Бухгалтерия" (8,1), "Административный персонал" (7,4) и "Управление персоналом" (6,7). Найти работу этим специалистам может быть ощутимо сложнее, чем все остальным.

Следом идут такие сферы, как "Искусство, развлечения, масс-медиа" (4 резюме на вакансию), "Высший менеджмент" (3,9), "Маркетинг, реклама, PR" (3,9), "Закупки" (3,8), "Наука, образование" (3,8) – это умеренная конкуренция. У соискателя есть достаточно широкие возможности для удачного поиска новой работы.

Еще больше вариантов открывается перед представителями сфер "Добыча сырья" (3,4), "Безопасность" (3,2), "Страхование" (3,1), "ИТ, интернет, телеком" (3), "Производство" (2,9), "Автомобильный бизнес" (2,9), "Транспорт, логистика" (2,8).

Легче всего найти работу представителям сфер "Строительство, недвижимость", "Рабочий персонал", "Медицина, фармацевтика", "Домашний персонал" и "Консультирование" - здесь на одну вакансию приходится менее 1,6 резюме, что говорит о явной нехватке кадров.