В Тюмени на улице Республики высадят 65 лип

65 лип европейских Паллида с красивыми симметричными конусообразными кронами украсят улицу Республики на протяжении от улицы Максима Горького до Исторического сквера, сообщили в администрации города.

Отмечается, что этот сорт лип обладает блестящими сердцевидными листьями и красноватыми побегами, хорошо переносит жаркую и холодную погоду, а также особенности городского климата. Цветет в июне – июле.

Деревья будут высажены весной этого года в рамках долгосрочного муниципального контракта на оказание услуг по озеленению Тюмени. Сейчас липы находятся в специализированном питомнике, все они адаптированы к российскому климату и сложным условиям крупного города, их возраст - 15 лет, а высота не менее 5 метров. Взрослое дерево будет достигать 25 метров.

Доставка из питомников будет организована так, чтобы растения находились вне нового места высадки не более десяти суток, включая дорогу. Деревья с огромным комом земли загрузят на специальные крытые фуры и доставят в Тюмень в ближайшее время.

Липы, которыми украсят магистральную улицу в этом году, будут высаживать в подготовленные посадочные ямы. При этом производится стопроцентная замена изымаемого грунта на плодородный.

С 2022 года срок гарантийного обслуживания для каждого высаженного дерева составит два года. Подрядчик будет нести полную ответственность за новые деревья и их адаптацию в городской среде. Если какое-то дерево погибнет, подрядчик заменит его за свой счет в рамках гарантийных обязательств.

После высадки растениям требуется специальный уход, который тоже должна обеспечить подрядная организация. Полный комплекс работ по уходу включает в себя многоразовый обильный полив, прополку и рыхление приствольных лунок, обрезку крон и вырезку суши, а также удаление поросли. Он направлен на создание оптимальных условий для приживаемости, правильного развития и дальнейшей жизни высаженных зеленых насаждений.

Работы по посадке будут проводиться под контролем специалистов МКУ "ЛесПаркХоз".