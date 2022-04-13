Полеты из Тобольска в Москву открывает авиакомпания Татарстана

18:08 12 апреля 2022
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uvtaero.ru
| Фото: uvtaero.ru

Авиакомпания "ЮВТ АЭРО" открыла продажи билетов на рейсы из аэропорта Тобольска в Москву. Первый полет состоится в понедельник, 25 апреля, сообщает пресс-служба аэропорта "Ремезов".

"Отправиться в Москву прямым рейсом из Тобольска можно будет по понедельникам и четвергам. Вылет из Москвы – в 9:50, обратный рейс из Тобольска – в 15:45 местного времени. Полеты выполняются на самолете Bombardier CRJ-200. Билеты на сайте авиакомпании", - говорится в сообщении.

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