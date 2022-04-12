Александр Моор объявил о введении в Тюменской области особого противопожарного режима

Особый противопожарный режим в регионе вводится с 15 апреля, в южных муниципальных образованиях, где сошел снег, такой режим нужно ввести немедленно, сообщил губернатор Александр Моор.

На сегодня природные пожары зафиксированы в Абатском, Бердюжском, Викуловском, Казанском и Сладковском районах.

"Пожар легче предупредить, чем потушить. Поэтому сегодня самая главная задача региональных и муниципальных органов власти – активный и жесткий контроль соблюдения жителями и предприятиями правил противопожарной безопасности. Главам южных районов области, где уже сошел снег, рекомендовано ввести особый противопожарный режим немедленно", - говорится в Telegram-канале губернатора.

Главная причина возгораний – неконтролируемое сжигание сухой растительности на сельских территориях. Это совершенно недопустимо! За такие поступки будем привлекать к самой суровой ответственности, вплоть до уголовной, с взысканием полной суммы нанесенного ущерба.

Глава региона отметил, что необходимые выводы из опыта борьбы с природными пожарами прошлого года сделаны, чтобы не допустить такой ситуации впредь предприняты необходимые меры, в том числе увеличена группировка сил и средств - на сегодня в ее состав входят свыше 2 800 человек и 1 326 единиц техники.

Моор призвал жителей региона сообщать властям о нарушителях противопожарных правил, "из-за разгильдяйства которых страдает природа, подвергаются опасности жизнь и здоровье людей".

В департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности Тюменской области нашему изданию рассказали, что первый природный пожар в этом году на территории области выявлен 8 апреля в Казанском районе, площадь составила 400 квадратных метров. По состоянию на утро 12 апреля ликвидирован 21 природный пожар на площади 475 га в семи районах области, действуют два ландшафтных пожара в Сладковском районе на площади 60 га.