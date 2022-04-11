Профориентационные занятие для подростков проведут в Тюмени

11:24 11 апреля 2022
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Бесплатный мастер-класс "Профориентация для подростков - первый шаг к успешной карьере" пройдет 26 апреля в "Точке кипения"  (Технопарк, ул. Республики, 142).

На мастер-классе учащимся 7-11 классов и их родителям расскажут, как замотивироваться к действиям и отличным результатам в учебе, как  выбрать предметы и успешно сдать экзамены, расскажут об алгоритме успешного выбора профессии.

Запись для очного участия по телефону: +8 904 871 0939, для тех, кто хочет дистанционно поучаствовать, ссылка здесь.

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