Банк России снизил ключевую ставку до 17% годовых

Совет директоров Банка России принял решение снизить ключевую ставку с 11 апреля 2022 года на 300 б.п. - до 17 % годовых, сообщается в официальном Telegram-канале ЦБ РФ.

"Решение отражает изменение баланса рисков ускорения роста потребительских цен, спада экономической активности и рисков для финансовой стабильности. Мы будем принимать дальнейшие решения по ключевой ставке исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий, реакции на них финансовых рынков и с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте. Допускаем возможность продолжения снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что внешние условия для российской экономики остаются сложными и значительно ограничивают экономическую деятельность. Риски для финансовой стабильности сохраняются, но на сегодня перестали нарастать, в том числе благодаря принятым мерам по контролю за движением капитала. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля.

Следующее заседание по уровню ключевой ставки запланировано на 29 апреля 2022 года.