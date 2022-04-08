Тюменцам объяснили, как стать владельцем бесхозного участка

10:22 08 апреля 2022
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Если неподалеку от вашего дома пустует земельный участок, вы хотели бы его занять, то вот вам советы от начальника отдела по работе с крупными правообладателями и государственной регистрации земельных участков Управления Росреестра по Тюменской области Дмитрия Нефедова.

Если участок располагается на территории садового товарищества (СНТ), обратитесь к его председателю. У него могут быть все данные об участках и их владельцах. Так можно узнать точный адрес заброшенного участка или дома на нем и, возможно, их кадастровые номера. Затем можно заказать выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). В ней будет более подробная информация об участке, собственниках и возможных обременениях (при условии, если права на интересующий участок регистрировались в ЕГРН).

Если вы не знаете ничего о принадлежности участка, то обратитесь в орган исполнительной власти субъекта РФ или орган местного самоуправления по месту нахождения такого участка, которые, как правило, обладают всей информацией об участках и их статусах.

В случае если у участка и построенных на нем объектов есть собственник, то оформить участок в собственность можно только на основании договора купли-продажи.

Если земельный участок, который находится на территории СНТ, никому не предоставлялся и не относится к землям общего пользования членов СНТ, то для оформления необходимо обратиться в уполномоченный на их предоставление орган исполнительной власти соответствующего субъекта РФ или орган местного самоуправления (муниципалитет) с заявлением о его предоставлении в собственность или аренду.

Если заинтересованным лицом была заключена сделка с предыдущим собственником, то подать заявления от продавца и покупателя о государственной регистрации перехода права собственности и права собственности приобретателя на земельный участок и необходимые документы для регистрации права собственности можно через МФЦ, с помощью почтового отправления с объявленной ценностью при его пересылке, описью вложения и уведомлением о вручении или в электронном виде.
Подать пакет документов можно независимо от места нахождения земельного участка.

Если речь идет о заключении сделки с муниципалитетом, орган местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия самостоятельно обязан обратиться в орган регистрации прав в срок не позднее пяти рабочих дней с даты принятия акта или совершения такой сделки и представить документы.
Результатом регистрации права будет являться специальная регистрационная надпись на договоре и выдача правоподтверждающего документа – выписки из ЕГРН.

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