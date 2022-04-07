27 двоен и одна тройня родились в Тюменской области с начала 2022 года

Органами ЗАГС Тюменской области в первом квартале 2022 года зарегистрировано 27 двоен и 1 тройня.

Среди девочек самые популярные имена София, Анна, Ева, Виктория, Мария, у мальчиков в топе - Артем, Александр, Дмитрий, Михаила и Матвей.

Больше всего зарегистрировано рождений мальчиков органами ЗАГС Юргинского и Бердюжского районов. Значительный перевес девочек отмечается в Абатском и Упоровском районах.

Первенцами стали 1 544 малыша, вторым по счету родившимися у мамы ребенком стали 1 456 детей.