27 двоен и одна тройня родились в Тюменской области с начала 2022 года

Органами ЗАГС Тюменской области в первом квартале 2022 года зарегистрировано 27 двоен и 1 тройня.
Среди девочек самые популярные имена София, Анна, Ева, Виктория, Мария, у мальчиков в топе - Артем, Александр, Дмитрий, Михаила и Матвей.
Больше всего зарегистрировано рождений мальчиков органами ЗАГС Юргинского и Бердюжского районов. Значительный перевес девочек отмечается в Абатском и Упоровском районах.
Первенцами стали 1 544 малыша, вторым по счету родившимися у мамы ребенком стали 1 456 детей.
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