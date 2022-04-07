Аграрии Тюменской области вышли в поля

В Тюменской области стартовали весенние полевые работы. Первыми в поля вывели технику сельхозтоваропроизводители Сладковского района, сообщает департамент АПК.

"Первой на поля вышла техника КХ "Роса", Сладковский район. Организация начала раннее весеннее боронование. На сегодня работы проведены на площади 40 га. В предстоящую кампанию хозяйство планирует засеять около 1,5 тыс. гектаров, а это 850 гектаров зерновых и зернобобовых культур, 140 гектаров льна, 400 гектаров однолетних трав и 100 гектаров кукурузы на силос, кроме того имеется свыше 600 гектаров многолетних трав прошлых лет", - отмечается в сообщении.

В 2022 году в Тюменской области общая площадь посева составит более одного миллиона гектаров. При этом свыше 700 тысяч га — площади возделывания зерновых и зернобобовых культур. По сравнению с прошлым годом в области увеличатся площади посева рапса - свыше 26 тысяч гектаров (+6 490 га к факту 2021 года). Кроме того, вырастут посевные площади под картофелем — 8180 га (+53 га к уровню 2021 г. - 8127 га). Яровой сев 2022 года составит более 840 тысяч гектаров.