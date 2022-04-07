В тюменском селе начали строительство центра культуры и досуга

В селе Гусево Тюменского района к концу года обещают возвести Центр культуры и досуга, о начале строительства сообщили в ГУС.
В здании общей площадью около 400 кв. метров будут располагаться зрительный зал на 100 мест, кабинеты для занятий музыкой и художественным творчеством.
Земельный участок для размещения социального объекта жители села выбирали самостоятельно. Сейчас подрядная организация ведёт работы по монтажу фундаментов. Строительство идёт по графику.
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