АО "Транснефть – Сибирь" готово к работе в весенне-летний период

АО "Транснефть – Сибирь" завершило подготовку объектов магистральных нефтепроводов (МН) и нефтепродуктопровода к безопасной эксплуатации и устойчивой работе в период весеннего паводка.

На линейной части магистральных нефтепроводов (МН) проведено техобслуживание свыше 2,4 тыс. единиц запорной арматуры с проверкой на полное открытие и закрытие. Проверено техническое состояние 162 систем линейной телемеханики на подводных переходах, линий электропередач, средств электрохимзащиты. Большое внимание уделено контролю технического состояния и защите трубопроводов в местах переезда техники, в том числе установлены дополнительные указательные знаки. Проверена работоспособность 15 систем обнаружения утечек нефти на МН.

На нефтеперекачивающих станциях выполнена проверка работоспособности 76 автоматических систем пожаротушения, 108 систем промышленной и бытовой канализации и очистных сооружений. В резервуарных парках проведен осмотр сифонных кранов и дыхательной арматуры, ведется очистка от снега отмосток резервуаров. Проведено сезонное обслуживание свыше 4,7 тыс. единиц запорной арматуры технологических трубопроводов и резервуарных парков, техническое обслуживание регулирующей арматуры и предохранительных устройств.

Созданы оперативные группы для быстрого реагирования в случае нештатной ситуации. Сформирован запас грунта, мешков для восстановления обвалования объектов, расположенных в труднодоступных местах. Непосредственно в период паводка в районе пересечения трубопроводов с водными преградами запланировано проведение работ по очистке их от топляка и мусора для предотвращения возможных заторов и искусственного поднятия уровня воды.

Население проинформировано о местах прохождения трасс магистральных нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и линий связи.

Плановое проведение сезонной подготовки оборудования к эксплуатации и техническому обслуживанию в весенне-летний период в соответствии с требованиями промышленной безопасности позволяет АО "Транснефть – Сибирь" поддерживать высокий уровень надежности процесса транспортировки нефти и нефтепродуктов.

Фото предоставлено АО "Транснефть – Сибирь"