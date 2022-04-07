В ишимской деревне благодаря вышка Алябьева появилась мобильная связь

В деревне Борисовка Ишимского района базовой станции связи присвоено имя композитора Александра Алябьева. Вышка построена компанией "Ростелеком" в рамках реализации второго этапа проекта по устранению цифрового неравенства (УЦН 2.0). Ранее мобильной связи в деревне не было вообще, сообщает пресс-служба Ростелекома.

Благодаря запуску базовой станции связи у трехсот жителей Борисовки появилась возможность получать дистанционное образование, заказывать государственные и муниципальные услуги в онлайн-формате, а также пользоваться цифровыми сервисами для ведения малого и среднего бизнеса.

В торжественном мероприятии приняли участие местные жители, представители администрации Ишимского района и "Ростелекома". Во время церемонии был совершен звонок на телефон пользователя. Мобильное устройство воспроизвело знаменитый романс Александра Алябьева "Соловей" на стихи поэта Антона Дельвига.