Евгений Заболотный оценил ход работ на объектах образования в Тюмени

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный с замгубернатора Сергеем Шустовым и гендиректором компании "Мострострой-11" Николаем Руссу ознакомились с ходом работ в готовящейся к сдаче школе №30 и побывали на стройплощадке главного корпуса ТюмГУ. Об этом спикер сообщил в соцсети"ВКонтакте".

Строительство нового здания школы велось с августа 2020 года и уже завершено. "Школа в несколько раз больше прежней, рассчитана на 1100 мест. В ней предусмотрено всё для успешной, комфортной учебы и работы – просторные светлые классы, современные лаборатории, мастерские робототехники, спортивный, актовый и обеденный залы, новое оборудование, качественная мебель и инвентарь", - отметил Евгений Заболотный.

Побывав на стройплощадке нового корпуса ТюмГУ, председатель думы отметил, что этот проект - "инвестиции в будущее, инвестиции в нашу молодежь, создание научных разработок, подготовку кадров".

Евгений Заболотный уверен, что новое здание ТюмГУ украсит исторический центр, и предложил объединить усилия для строительства кампуса, который нужен студентам. "Сегодня тюменцам нужно объединиться, прийти к консенсусу и поддержать возведение общежития для студентов в том месте, которое определено проектом, в шаговой доступности от строящегося учебного корпуса университета", - отметил председатель гордумы.