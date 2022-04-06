Алексардр Моор рассказал об урожаях и технологиях "ТюменьАгро"

Тепличный комбинат "ТюменьАгро" в селе Нариманова Тюменского района выращивает огурцы и томаты, обеспечивая овощами жителей нескольких регионов, в том числе тюменцев. В 2021 году с 30 га закрытого грунта собрали 30 тысяч тонн продукции. О работе и планах предприятия губернатор рассказал в своем тг-канале.

"В "ТюменьАгро" хорошо понимают, что такое импортозамещение. Когда возводилась первая очередь комбината, все строительные конструкции и оборудование закупались за рубежом. Третья очередь – это на сто процентов российские металлоконструкции, стекло, трубы", - сообщил Моор.

Глава региона отметил, что комбинат делает ставку на современные технологии интенсивного тепличного овощеводства. При этом комбинат более года назад полностью перешел на отечественные минеральные удобрения. Средства защиты растений – тоже в основном российского производства. Благодаря развитию отечественной селекции планируется использование только наших семян.

Сегодня на тепличном комбинате трудятся около 600 человек. Группа компаний РОСТ, в состав которой входит комбинат "ТюменьАгро" – один из ведущих инвесторов в регионе.