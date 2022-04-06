Тюменская область получит допфинансирование на обеспечение медпомощи пациентам с COVID-19

Комиссия Федерального Собрания одобрила предложения Правительства РФ о направлении нормированного страхового запаса Федерального ФОМС на иные межбюджетные трансферты, предоставляемые в 2022 году бюджетам территориальных фондов ОМС субъектов Федерации.

Фонды направят полученные средства фонды на дополнительное финансовое обеспечение медицинской помощи застрахованным по ОМС гражданам, в том числе заболевшим COVID-19 или с подозрением на это заболевание.

Тюменской области на эти цели выделено 320 689,6 тыс. рублей. Об этом сообщил депутат Госдумы от Тюменской области, первый заместитель председателя думского комитета по бюджету и налогам Александр Ремезков. Решение было принято при поддержке депутата, который входит в Комиссию Федерального Собрания по перераспределению бюджетных ассигнований от фракции СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ – ЗА ПРАВДУ.

Александр Ремезков:

Пандемия COVID-19, по экспертным оценкам идет на спад, но распространение коронавирусной инфекции все еще продолжается. И в этих условиях особенно важна поддержка системы здравоохранения во всех регионах России. Выделенные Тюменской области дополнительные средства для финансирования территориального ФОМС помогут своевременно и в полной мере обеспечить тюменцев необходимой неотложной и скорой помощью, предоставить в полном объеме медицинскую помощь в стационарах.

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