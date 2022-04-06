Фармкомпания России начнет выпуск аналога L-тироксина

14:04 06 апреля 2022
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В России выпустят отечественный аналог препарата "L-тироксин" для терапии заболеваний щитовидной железы, сообщает ТГ-канал Правительства РФ. 

Лекарство входит в перечень жизненно важных.  

"Минздрав зарегистрировал отечественный препарат "L-тироксин Реневал" (МНН "Левотироксин натрия") производства российской ПФК "Обновление" в двух дозировках – 50 и 100 мкг", - говорится в сообщении.

Отмечается, что регистрация позволит компании наладить выпуск препарата для терапии заболеваний щитовидной железы.  

Производство планируют запустить в течение месяца. На начальном этапе будет выпускаться 500 млн упаковок в месяц, в дальнейшем планируется выйти на 1 млн упаковок.

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