Власти материально поощрят компании при трудоустройстве молодежи

До 60 тысяч рублей компенсируют работодателям при трудоустройстве молодежи, субсидию получат предприниматели, некоммерческие организации и предприятия на выплату зарплаты молодым сотрудникам, сообщил департамент общественных связей.

Возраст нового сотрудника не должен превышать 30 лет - это основной критерий возмещения. В числе других: отсутствие профессионального образования, наличие маленьких детей, инвалидность, статус ребенка-сироты, нахождение на учете в комиссии по делам несовершеннолетних.

Размер компенсации определяется минимальным размером оплаты труда - 13890 рублей. Субсидия предоставляется за 1, 3 и 6 месяцы трудоустройства. Оставить заявку на поддержку можно на портале "Работа России".