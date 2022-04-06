Александр Моор: масштабных увольнений наши предприятия не планируют

Ситуация на региональном рынке труда стабильная, на 4 299 безработных приходится 24 265 вакансий, никаких масштабных увольнений наши предприятия не планируют, сообщил губернатор Александр Моор.

"При необходимости мы готовы временно трудоустроить более 2 400 человек, создать свыше 1 400 рабочих мест на общественных работах. Кроме того, 1 220 работников промышленных предприятий смогут пройти бесплатное профессиональное обучение и приобрести новые специальности. Деньги на эти мероприятия уже заложены в региональном бюджете", - заявил Моор.



Глава региона отметил, что масштабные меры поддержки бизнеса также направлены на сохранение рабочих мест.

"Важно не допустить существенного увеличения безработицы, чтобы тюменцы могли трудиться и зарабатывать. Такую задачу поставил президент России Владимир Путин. Ее успешное решение зависит от синхронной работы всех органов власти. Сегодня это самое главное", - подчеркнул губернатор.