Тюменские депутаты обсудили с представителями бизнес-сообщества меры поддержки в условиях санкций

Фото: Тюменская областная Дума

Депутаты Тюменской областной Думы встретились с представителями общероссийских организаций "Деловая Россия" и "Опора России", а также с представителями "Партии роста" в рамках работы комитета по экономической политике и природопользованию.

Депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн вместе с председателем комитета Инной Лосевой обсудили с представителями делового сообщества взаимодействие власти с бизнесом, новые проекты, социальные инициативы облдумы, успешные практики Тюменской области по развитию предпринимательства, которые можно смело транслировать в другие регионы.

Как отметил Виктор Рейн в своем telegram-канале, особое внимание в рамках беседы уделили мерам поддержки предпринимательства в условиях санкций, которые введены в отношении России. По его мнению, от успешной работы предприятий напрямую зависит то, как быстро будет происходить импортозамещение, насколько стабильным будет развитие экономики региона и всей страны.

"Также говорили о партийном проекте "Российское село". Сегодня аграрный юг устойчиво развивается в зоне рискованного земледелия, однако сохраняются проблемы, требующие решения. АПК – уязвимая отрасль, ей необходима мощная кадровая поддержка. Ведется активная работа на селе, в том числе по привлечению молодежи в рамках проекта "Капитаны бизнеса", однако совсем немногие приезжают туда жить и трудиться. Здесь нужны комплексный подход, новые неординарные решения, достойная мотивация. Впереди большой пласт работы, но считаю, что мы движемся в правильном направлении", - прокомментировал встречу Виктор Рейн.

Отметим, в разговоре участвовали известный предприниматель Лариса Невидайло, вице-президент Общероссийской общественной организации "Деловая Россия", заместитель председателя Всероссийской политической партии "Партия Роста" Татьяна Марченко, председатель комитета по социальным вопросам Томска Елена Ульянова, глава Тюменского регионального отделения "Партии Роста" Ольга Калюжная, председатель регионального отделения "Деловой России" Татьяна Ярославцева.