Индекс тюменского промпроизводства вырос на 2,1%

Индекс промышленного производства за январь-февраль 2022 года в Тюменской области составил 102,1% к уровню января-февраля 2021 года, сообщает информационный центр правительства региона со ссылкой на данные органов госстатистики.

Рост промышленного производства в основном обеспечен развитием обрабатывающих производств – 104,9%.

Наибольшие темпы роста в обработке отмечены в производстве химических веществ и химических продуктов (114,6% к уровню января-февраля 2021 года), автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (155,9%), готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования (143,8%), прочей неметаллической минеральной продукции (143,0%), лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях (131,4%), деятельности полиграфической и копировании носителей информации (128,3%), резиновых и пластмассовых изделий (105,0%), ремонте и монтаже машин и оборудования (104,5%).