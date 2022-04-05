Россия возобновляет авиасообщение с 52 странами

Оперштаб Правительства РФ по предупреждению завоза и распространения коронавируса решил с 9 апреля снять все ограничения на выполнение регулярных и чартерных полетов между Россией и 52 государствами.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин:
Уровень заболеваемости идет на спад, а значит, пора расширять направления, которые доступны нашим российским авиакомпаниям. Сейчас они могут летать без ограничений в 15 стран, в том числе в ряд государств ЕАЭС, Катар, Мексику и некоторые другие, а теперь мы возобновление авиасообщение с 52 странами, включая Аргентину, Индию, Китай, ЮАР и другие дружественные для нас государства.
Полеты будут осуществляться на основании положений двухсторонних межправительственных соглашений о воздушном сообщении и отдельных договоренностей авиационных властей, сообщают в Росавиации.
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