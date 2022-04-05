Тюменские депутаты считают работу Счетной палаты города эффективной

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Отчет о работе Счетной палаты администрации Тюмени в 2021 году депутаты гордумы заслушали на мартовском пленарном заседании. В целом работу признали эффективной и рекомендовали администрации города обратить внимание на повышение квалификации сотрудников, так как большинство выявленных палатой недочетов в исполнении бюджета относятся к нарушениям бухгалтерского учета.

По словам председателя Счетной палаты города Владимира Казанцева, в 2021 году специалистами в исполнении бюджета выявлено неправомерное использование бюджетных средств (в том числе субсидий) на сумму в 8,6 млн рублей, основная часть уже возвращена в казну. Администрации города Счетная палата рекомендовала усилить контроль за исполнением контрактов, касающихся озеленения, благоустройства города, а также проанализировать эффективность работы спорторганизаторов с жителями территорий.

Председатель гордумы Евгений Заболотный отметил, что каждый год увеличивается объем средств, подлежащих проверке Счетной палатой, но при этом количество серьезных нарушений, ведущих к возмещению средств в бюджет виновными лицами, сокращается. Однако чтобы их становилось еще меньше, нужно усилить профилактическую работу.

"По сути мы перешли на качественно новый этап системы бюджетирования в муниципалитете, когда уже ни одна мелочь не проходит мимо проверяющих, ни одно нарушение не остается без внимания вышестоящих руководителей, детально рассматриваются все вопросы, связанные с расходованием бюджета.

В то же время есть общие подходы, которым надо специалистов, в том числе новых, обучать своевременно, чтобы не допускать и этих нарушений", - подчеркнул Евгений Заболотный.

Спикер отметил, что участие всех сторон: заказчика, подрядчика, депутатов, горожан и Счетной палаты - как в контроле проводимых работ, так и в приемке, существенно снижает вероятность нарушений. Сотрудничество в данном направлении с администраций города, Счетной палатой и общественностью города будет продолжено.