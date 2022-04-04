Роспотребнадзор советует в апреле добавить в меню больше зелени, авокадо и цитрусов

Что необходимо включить в свой рацион в апреле, чтобы наполнить рацион микро- и макроэлементами? Ответ на этот вопрос подготовили в Роспотребнадзоре.
В апреле полезно добавить в меню блюда с белокочанной и цветной капустой, хороши лук-порей, морковь, ревень, редис, свекла, спаржа, листовой цикорий, фенхель. Все эти овощи помогут поддержать витаминный баланс.
Добавьте также зелень. Весной актуальны водяной кресс, зеленый лук, кресс-салат, мята, петрушка, листовой салат, черемша, шнитт-лук, шпинат, щавель.
Из фруктов особенно ценны для организма в апреле авокадо, ананасы, бананы и цитрусовые.
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