Прибывающим в Россию по суше из стран ЕАЭС не нужно сдавать ПЦР-тесты

16:06 04 апреля 2022
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С 1 апреля россиянам и гражданам государств ЕАЭС не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус и заполнять анкету прибывающего на портале Госуслуг при въезде в Россию через сухопутные границы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области. 

В состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сегодня  входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация.

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