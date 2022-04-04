Прибывающим в Россию по суше из стран ЕАЭС не нужно сдавать ПЦР-тесты

С 1 апреля россиянам и гражданам государств ЕАЭС не нужно сдавать ПЦР-тест на коронавирус и заполнять анкету прибывающего на портале Госуслуг при въезде в Россию через сухопутные границы, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Тюменской области.
В состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС) на сегодня входят пять стран: Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Российская Федерация.
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