В Тюменской области продолжается прием заявок на догазификацию

Тюменские газовики продолжают сбор заявок на догазификацию. Заключено более 7,5 тысячи договоров, что составляет 75% от всех принятых в работу заявок. Исполнено более полутора тысяч договоров.

"Нашей компанией реализована возможность подачи заявок в любом участке газовой службы, кроме этого продолжают работу мобильные офисы. Будущим потребителям газа сразу предлагаем воспользоваться Комплексным договором, в рамках которого куратор от компании контролирует выполнение всех видов работ по газификации от проектирования до пуска газа", — отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.

Для информирования совместно с главами муниципальных образований проводятся сходы граждан, разъясняются правила подачи заявок, рассказывается о льготах и компенсациях на газификацию домовладений.