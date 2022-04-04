В Тюменской области продолжается прием заявок на догазификацию

Тюменские газовики продолжают сбор заявок на догазификацию. Заключено более 7,5 тысячи договоров, что составляет 75% от всех принятых в работу заявок. Исполнено более полутора тысяч договоров.
"Нашей компанией реализована возможность подачи заявок в любом участке газовой службы, кроме этого продолжают работу мобильные офисы. Будущим потребителям газа сразу предлагаем воспользоваться Комплексным договором, в рамках которого куратор от компании контролирует выполнение всех видов работ по газификации от проектирования до пуска газа", — отметил генеральный директор ООО "Газпром межрегионгаз Север" Виктор Назаров.
Для информирования совместно с главами муниципальных образований проводятся сходы граждан, разъясняются правила подачи заявок, рассказывается о льготах и компенсациях на газификацию домовладений.
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