Тюменцы смогут сдать в магазины и сервисы по ремонту старую электронику

Предприниматели Тюменской области могут передать отходы электронного оборудования местным переработчикам. В регионе наиболее крупными являются компании ООО "ЭкоРесурс" и ООО "НОВ-Экология", сообщает информцентр регионального правительства.

С 1 марта 2022 года юридические лица и индивидуальные предприниматели обязуются в течение 11 месяцев сдавать на утилизацию компьютерное оборудование. Физические лица не обязаны, но могут передать отходы в организацию, занимающуюся обслуживанием, ремонтом, продажей электроники, а также в пункты приема для накопления и передачи на утилизацию.

Оборудование, оставленное гражданами на мусорных площадках, направляется на мусоросортировочные заводы в Тюмени, Тобольске, Ишимском районе или на мусороперегрузочную станцию в Ялуторовске. Там отходы вручную сортируют и передают на переработку.